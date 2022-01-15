محافظ القاهرة: انتظام امتحانات النقل في 33 إدارة بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على انتظام امتحانات النقل التي بدأت اليوم السبت في 33 إدارة تعليمية بالقاهرة للصف الرابع الابتدائي بمنظومة التعليم الجديدة والنقل الإعدادي المهني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 دون شكاوى مع التزم واضعي الامتحانات بنماذج بنك الأسئلة الواردة من الوزارة.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان، السبت، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وارتداء الكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين بالامتحانات مع التطهير الدوري للجان الامتحان وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان للحد من التكدس كذلك الربط مع الإدارات التعليمية لحل أي معوقات.​