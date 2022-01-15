وفاة وائل الإبراشي.. برلمانية تطالب "الأطباء" بإعلان نتائج التحقيقات مع الطبيب المعالج

كتب- نشأت علي

طالبت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة مجلس النواب، نقابة الأطباء بسرعة الانتهاء من التحقيق مع الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وإعلان النتائج بمنتهى شفافية.

وشددت عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقالت: هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.

وأكدت النائبة على أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.

وطالبت بضرورة الإسراع في إصدار القانون نظرا لما يحتويه من هيئة تقرير المسؤولية الطبية وهي التي تقرر مسئولية الطبيب من عدمه وتصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.

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