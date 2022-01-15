وزير التموين: إقامة معرض "نبيو 2022" للذهب والمجوهرات 19 فبراير القادم​

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "نبيو 2022" للذهب والمجوهرات خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير القادم بمشاركة من 25 إلى 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة الذهب، بالإضافة إلى مشاركة كبار المصممين المحليين والعالميين.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بالوزارة، أن المعرض يعد بداية حقيقية للإعلان عن مرحلة جديدة لصناعة المجوهرات والحلي والفضة في مصر، لاسترداد ريادتها ومكانتها الإقليمية والدولية على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيتم العمل على استقدام بعثة مشترين دوليين من المهتمين بصناعة الذهب؛ للترويج للمنتجات المصرية ودعم صادرات الذهب.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر لإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لتصميمات المجوهرات، وتاريخ الدمغات، كما ستتم مناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة، وسيتم خلال المعرض تكريم أقدم الصناع والتجار في مجال المجوهرات.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن شركة تعمل على توفير المعدن الثمين للورش وضمان عملية البيع ورفع كفاءة التصميمات وتطويرها وكذلك دعم الورش الصغيرة ومساعدتها على عمليات التسويق؛ لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة المهمة.

وأكد المصيلحي أنه في إطار استراتيجية دعم صناعة الذهب في مصر فإن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ستقوم الأسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاص بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.

وقال المصيلحي، في ما يتعلق بعملية دمغ المشغولات الذهبية بالليزر: نحن في المراحل التجريبية للمشروع وسيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كل البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر، وبه قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كل المشغولات، منوهًا بأنه تم شراء 5 أجهزة إضافية، وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة بالتعاون مع شعبة العامة للذهب ستقومان خلال الفترة المقبلة بتنظيم معرض لمنتجات الورش الصغيرة .

وقال وزير التموين، في ما يتعلق بإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، إن الاستشاريين القائمين على المدينة يقومون حاليًّا بوضع النقاط النهائية للمشروع، كما وجه به الرئيس السيسي، ليظهر للعالم على أعلى مستوى.​