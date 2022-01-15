إزالات بمصر الجديدة.. بدء هدم أول عقار بشارع حسين كامل - صور

03:30 م السبت 15 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في تنفيذ إزالة أول عقار بشارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة في مصر الجديدة الصف الأول.

وبحسب بيان، اليوم السبت، جاء ذلك بعد صرف التعويضات المطلوبة للسكان لتوسعة الشارع باعتباره امتدادا لطريق السويس والمدخل الرئيسي لمصر الجديدة.

ورصدت الحكومة ممثلة في المحافظة 187 مليون جنيه كتعويض لسكان الشارع وجار استكمال صرف التعويضات المقررة للسكان.

ويتم ذلك بمتابعة من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لأعمال الإزالة وبحضور رئيس الحي.

أعمال الإزالة محافظ القاهرة هدم عقار شارع حسين كامل توسعة الطرق خالد عبد العال

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