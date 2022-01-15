هيئة الكتاب تصدر المجموعة القصصية "سباق مع الصاروخ" لنعمان عاشور

كتب- مصراوي:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، المجموعة القصصية "سباق مع الصاروخ" للكاتب الراحل نعمان عاشور.

وتتألف المجموعة من 14 قصة؛ منها: مسألة أخلاق، أحمد حمدان وولده، الاستقالة، في غمضة عين، حادث تصادم في مقهى، الأولاد والقطط، الشيخ عبدالقوي، على آخر العمر، رائحة الماء، المرحوم، ميمي ياحبة عيني، وقصة سباق مع الصاروخ التي حملت المجموعة عنوانها، وتنتهي المجموعة بقصة "نموت وتحيا مصر".

جدير بالذكر أن الكاتب "نعمان عاشور" من مواليد 17 يناير لعام 1918 بمدينة "ميت غمر" التابعة لمحافظة الدقهلية، وقد اكتسب عشقه للمسرح صغيراً من والده الذي كان دائم التردد على مسارح شارع عماد الدين بالقاهرة، ومن مؤلفاته: الناس اللي تحت، المغماطيس، حواديت عم فرج، بطولات مصرية، سينما أونطة، عيلة الدوغري، الجيل الطالع، صنف الحريم، وابور الطحين" وغيرها.

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