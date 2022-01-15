محور السويس.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات في هذه المنطقة

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محافظ الجيزة يتفقد تطوير طريق المنصورية من شارع الهرم حتى محور 26



كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، على أن هذا المحور سيسهم في خلق شريان مروري حيوي يؤدي إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.