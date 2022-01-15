الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3913 كم.. وجار تنفيذ 4087 كم أخرى

كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم السبت، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٩١٣ كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠٨٧ كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومترًا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٠٦٨٢ كيلومترًا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومترًا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٤٢ كيلومترًا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وقال عبد العاطي إنه تتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري؛ مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه وإزالة الحشائش، وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى المردود البيئي والجمالي، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وتلقى وزير الري تقريرًا يستعرض فيه موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على ٣٣ ألف حالة تعدٍّ بمساحة نحو ٥.١٠ مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات؛ حيث تم تنفيذ عدد (٤٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٤ مترًا مربعًا بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط، وتم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٣٨٢ مترًا مربعًا بناحية قرية النمايسة بمركز ومدينة أسيوط بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.

وتابع الوزير: في محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد (١٢) قرار إزالة؛ منها عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦١٠ أمتار مربعة، وعدد (٨) قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة ٨٩٠ مترًا مربعًا بناحية الساحل القبلي والسمطا بمركز البلينا بسوهاج، وتم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولي مجلس مدينة البلينا، وتم تنفيذ عدد (٨) قرارات؛ منها عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٥٠ مترًا مربعًا وعدد (٤) قرارات إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة ٤٠٠ متر مربع، بناحية نجع التعليقة ونجع فراج إبراهيم وجزيرة موسى بمركز أخميم بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولي مجلس مدينة مركز أخميم، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة أخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة .

ونوه عبد العاطي بأنه تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم ٢٤٠٠ متر مكعب، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة، وإزالة عدد (٢٤٤) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن (٥٨) مخالفة ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد (١٨٦) مخالفة متنوعة بمساحة ٤٠٠ متر مربع، بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وأضاف الوزير: في محافظة قنا تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة، وفي محافظة الغربية تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٤٧ مترًا مربعًا بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة ١٨٦ مترًا مربعًا بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفي محافظة الدقهلية، تم تنفيذ عدد (١٩) قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة ٢٤٠٠ متر مربع، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت إشراف مهندسي وفنيي الإدارة .