قرارات عاجلة لجامعة الأزهر بشأن مصابي حادث تسرب غاز بفرع أسيوط

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بإنهاء إجراءات تسكين الطلاب مصابي واقعة استنشاق الغاز بسكن خارجي وتسكينهم بالمدينة الجامعية بأسيوط نظرا للظروف الطارئة لهم.

كما وجه رئيس جامعة الأزهر، بحسب بيان، اليوم السبت، بعقد لجان امتحانات خاصة للطلاب بالمستشفى لحين تعافيهم بشكل تام وذلك حرصا على مستقبلهم ومراعاة لظروفهم الصحية، وذلك بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لهم بعد تحويلهم أمس للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بحي الوليدية بأسيوط، سائلا المولى عز وجل لهم عاجل الشفاء والصحة.

كان الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، نعى الطالب أحمد محمود معروف، المقيد بكلية الزراعة فصول الهندسة الزراعية بالفرقة الثانية من محافظة المنصورة، الذي وافته المنية إثر اختناقه لاستنشاق الغاز بسكنه الخارجي.

وأوضح عبدالمالك في بيان له، الجمعة، أنه وجه بإنهاء كافة إجراءات تصريح الدفن وتجهيز سيارة لنقله إلى مسقط رأسه.

وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لخمسة طلاب بجامعة الأزهر بأسيوط، وتم تحويلهم للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بحي الوليدية.

ولفت إلى ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، وتحدث مع الدكتور محمد عثمان نائب مستشفى الإيمان العام بأسيوط، والطبيب المعالج للطلاب، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لهم، وتأكد من أنه ليس هناك أى مضاعفات.

وأكد على أن الجامعة ستظل على تواصل مستمر معه حتى تمام شفائهم بإذن الله.