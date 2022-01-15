7 طرق.. اليوم آخر مهلة لإدخال قراءات عدادات المياه

01:46 م السبت 15 يناير 2022
7 طرق.. اليوم آخر مهلة لإدخال قراءات عدادات المياه

عدادات المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه.

وأتاحت الشركة الخدمة للمواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين.

ويمكن إدخال قراءات العداد من خلال الوسائل التالية:

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي اضغط هنا

ولأنظمة IOS اضغط هنا

2- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة اضغط هنا

3- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية اضغط هنا

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ pos أثناء تحصيل الفاتورة.

عدادات المياه قراءات عدادات المياه القابضة لمياه الشرب تطبيق قراءتي أنظمة الاندرويد

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