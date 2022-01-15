7 طرق.. اليوم آخر مهلة لإدخال قراءات عدادات المياه
كتب- محمد عبدالناصر:
دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه.
وأتاحت الشركة الخدمة للمواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين.
ويمكن إدخال قراءات العداد من خلال الوسائل التالية:
1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي اضغط هنا
ولأنظمة IOS اضغط هنا
2- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة اضغط هنا
3- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية اضغط هنا
4- الاتصال بالخط الساخن 125.
5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.
6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.
7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ pos أثناء تحصيل الفاتورة.
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