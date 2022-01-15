مياه القاهرة: لجان لمتابعة قراءة العدادات وتحصيل الفواتير المتأخرة



كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، اجتماعا مع رؤساء قطاعات التحصيل والشبكات والأفرع، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والفنية لمناقشة زيادة معدلات ونسب التحصيل واشتراك جميع القطاعات، والعمل على تحصيل كافة المستحقات المالية للشركة ورفع نسبة التحصيل لأكثر من 85% خلال الفترة المقبلة حتى تصل النسبة إلى 100% من إجمالي الفواتير.

وحذر الشيمي، خلال الاجتماع، من أنه لن يقبل من فروع التحصيل أقل من ذلك شهريا حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها والالتزام بتوفير أفضل خدمة للمواطنين.

وقرر رئيس الشركة تشكيل لجنة من قطاعي التحصيل والفني للتنسيق الكامل للنزول إلى الشوارع والعمل معا في تحصيل الفواتير ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى الشركة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة متابعة قراءة العدادات حتى تكون الفاتورة مناسبة للاستهلاك ولا يتعرض المواطن لأي ظلم والتعاون الكامل مع أصحاب المستحقات الكبيرة مع إتاحة تقسيط المبالغ المالية المتبقية، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع المحصلين والقطاعات الفنية الأخرى التي ستشارك في أعمال التحصيل حتى يمكن للشركة الاستمرار في تقديم أفضل خدمة.

وطالب الشيمي رؤساء القطاعات والأفرع والشبكات بالتنسيق الكامل للمشاركة في التحصيل دون التأثير على قطاعات المحطات والشبكات والطوارئ لضمان استمرار الخدمة الجديدة.

وكلف الشيمي رؤساء القطاعات والأفرع بالعمل معا مع رؤساء قطاعات التحصيل والمحصلين وتقديم كافة الدعم لهم لتحقيق النسبة المقررة، مؤكدا على أنه سيتم تقييم جميع العاملين المشاركين في التحصيل خلال الفترة القادمة على نسبة التحصيل التي سيتم تحصيلها.

وناقش الشيمي خلال الاجتماع مع نواب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والمالية المعوقات الأساسية لتحقيق أعلى نسبة تحصيل ووضع حلول عاجلة مطالبا بضرورة عمل تقرير يومي عن نسب التحصيل بجميع الأفرع وأنه على استعداد كامل للمشاركة في أعمال التحصيل والنزول إلى الشارع لتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على الخدمة التي تقدمها داخل القاهرة.