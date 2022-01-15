موجة الطقس السيئ.. الحكومة تعلن حصيلة الأمطار في المحافظات

قد تصل إلى 10 مللي.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين



كتب- محمد نصار:



استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ظهر اليوم السبت حول متابعة حالة الطقس بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوي إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى تعرض محافظة القاهرة لأمطار خفيفة على معظم الأحياء ولم تحدث أي تجمعات، كما تعرضت العاصمة لانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأحياء، ولا توجد أي معوقات أو مشكلات في الطرق بالمحافظة.

وأوضح التقرير تعرض محافظة مطروح لسقوط الأمطار المتوسطة على بعض المدن والمراكز وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، ولم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أي مشكلة وجميعها مفتوحة، وتشهد المحافظة موجة من الطقس البارد وغير المستقر مع نشاط الرياح الخفيفة.

وفي محافظة كفرالشيخ أشار التقرير إلى سقوط الأمطار المتوسطة على مراكز وقرى المحافظة، وغلق ميناء برج البرلس لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وجار التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه وفي البحيرة تعرضت المحافظة لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعامل مع تراكمات المياه بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد تقرير غرفة العمليات على أن محافظتي الجيزة والدقهلية تعرضتا إلى سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المدن والمراكز ولم تتسبب في أي تجمعات، كما تعرضتا للطقس البارد ونشاط الرياح، وتشهد باقي محافظات الجمهورية موجة من الطقس البارد مع نشاط الرياح الخفيفة ولا توجد أي معوقات في حركة السيارات في الطرق الرئيسية كما يوجد تمركز لكافة المعدات للتعامل مع تراكمات المياه وفقا للخطط الموضوعة لذلك.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظات بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات المياه حول المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التي تشهد امتحانات نصف العالم خلال تلك الفترة لعدم التأثير على حركة سير الطلاب والتلاميذ مع مراجعة أعمال الإنارة داخل المدارس.

وطالب شعراوي كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما وجه بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظات.