برلماني يطالب برفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وحمايتها من التعديات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها، واستغلالها بالشكل الأمثل، تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير.

وأوضح محسب أن مصر بها 30 محمية طبيعية بنسبة تزيد على 15% من إجمالي المساحة الكلية للدولة المصرية، وهذه المحميات تعد من الأفضل على مستوى العالم؛ منها على سبيل المثال لا الحصر محمية الغابة المتحجرة التي تعتبر أثراً جيولوجياً نادرًا على مستوى العالم كله؛ فتاريخ المحمية يعود إلى 35 مليون عام، وبها 30 نوعًا من النباتات المتحجرة النادرة، ومحمية وادي الجمال، بها حيوان الدونجو الذي لا يوجد منه غير 25 حيوانًا فقط في العالم كله ومهدد بالانقراض، ولم يستغل حتى الآن، بتنظيم رحلات لرؤية هذا الجمال.

وتابع عضو مجلس النواب: "بعض هذه المحميات تعرضت إلى الإهمال الشديد، والبعض الآخر شهد تعديًا على أراضيها، على الرغم من أنها من المصادر التي يُعول عليها في تشجيع السياحة البيئية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد زوار المحميات خلال 2019 ما يقرب من 500 ألف شخص ما بين مصريين ومن جنسيات أخرى، مما يستوجب إعادة النظر في مسألة الحفاظ على هذه المحميات التي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك جدية في العمل لحمايتها من التعدي والحفاظ على مقتنياتها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والتأمين لها، ووضع خطة للترويج بعد رفع بنيتها التحتية وكفاءتها لتشجيع السياحة البيئية وحسن استغلال المقومات المتاحة.