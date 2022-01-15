صرف الخبز.. انتهاء مهلة التموين لحاملي البطاقات في القاهرة الكبرى اليوم

كتب- محمد نصار:

تنتهي اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022 مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية لحاملي البطاقات التموينية في محافظات القاهرة الكبرى.

كانت هذه المهلة ممنوحة من جانب الوزارة لمواطني 3 محافظات وهي (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وذلك بإتاحة نقل صرف الخبر من وإلى المحافظات الثلاث دون التقيد بمحل الإقامة على أن يكون ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في وقت سابق بالإعلان في مكان ظاهر عن تلقي طلبات تحويل البطاقات التموينية بين المحافظات الثلاث للتيسير على المواطنين وتمكينهم من صرف حصتهم من الخبز المدعم.

ويكون التحويل من خلال الإجراءات التالية:

1- يتقدم المواطن بطلب تحويل البطاقة التموينية بمكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامته الحالي حتى 15 يناير.

2- يرفق بكل طلب صور من بطاقة الرقم القومي وبطاقة التموين ورقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة.

3- يقوم مكتب التموين بالتأكد من شخصية مقدم الطلب، وأنه صاحب البطاقة التموينية، وتوقيعه أمام الموظف المختص على إقرار بالتحويل.

4- يحتفظ المكتب بهذه المستندات ثم يتم تجميع الطلبات وإرسالها إلى المديريات التموينية يوميًا تمهيدًا لإرسالها لوزارة التموين في كشوف معتمدة من مدير المديرية.

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