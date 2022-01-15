امتحان ورقي وموقف طلاب المنازل.. 5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي

11:00 ص السبت 15 يناير 2022
امتحان ورقي وموقف طلاب المنازل.. 5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات وقرارات مهمة بشأن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام (2021 - 2022).

جاء ذلك في رسالة صوتية من وزير التعليم فجر اليوم السبت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاءت التوجيهات والقرارات الجديدة التي أعلن الوزير، على النحو التالي:

1- تقرر أن يحتوي الامتحان على قسمين الأول أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيًا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثّل 70% تقريبًا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30% ويتم تصحيحه من قِبل معلمي المدارس.

2- أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

3- بالنسبة لطلاب المنازل سيتم امتحانهم ورقيًا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

4- بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًّا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيًّا في نفس اليوم بالمدرسة.

5- الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم.

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