امتحان ورقي وموقف طلاب المنازل.. 5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات وقرارات مهمة بشأن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام (2021 - 2022).
جاء ذلك في رسالة صوتية من وزير التعليم فجر اليوم السبت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاءت التوجيهات والقرارات الجديدة التي أعلن الوزير، على النحو التالي:
1- تقرر أن يحتوي الامتحان على قسمين الأول أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيًا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثّل 70% تقريبًا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30% ويتم تصحيحه من قِبل معلمي المدارس.
2- أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.
3- بالنسبة لطلاب المنازل سيتم امتحانهم ورقيًا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
4- بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًّا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيًّا في نفس اليوم بالمدرسة.
5- الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم.
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