القوى العاملة: تعيين 699 شابا منهم 22 "قادرون باختلاف" في السويس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري منهم 22 شابا "قادرون باختلاف".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 "قادرون باختلاف".

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملا مسجلا بواقع 91 ألفا و500 جنيه، فضلا عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية وتم تسوية 7 شكاوى منها وديا وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية و23 شكوى تحت البحث والدراسة، وتم تجديد ترخيص عمل لأجنبي.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 261 منشأة وتحرير 22 محضرا لمنشآت مخالفة، وشن 15 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر ذلك عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية.

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