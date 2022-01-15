الطقس اليوم.. أمطار تصل القاهرة وانخفاض حرارة على جميع المناطق

10:08 ص السبت 15 يناير 2022
الطقس اليوم.. أمطار تصل القاهرة وانخفاض حرارة على جميع المناطق

أمطار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الساعات القادمة على مدار اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، السبت، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا ومدن القناة.

ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

271870339_291669152991659_3912154627727043970_n271893111_291669166324991_5003904623025753254_n271926233_291645519660689_4699285281899960876_n

أمطار انخفاض حرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا