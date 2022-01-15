اختتام فعاليات منتدى شباب العالم يتصدر اهتمامات الصحف

(أ ش أ):

تصدر اختتام فعاليات منتدى شباب العالم في دورتها الرابعة، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى يطلق نداء السلام والمحبة للعالم من شرم الشيخ)، قالت الصحيفة إن على مدى 4 أيام، وعبر 31 جلسة وورشة عمل، استغرقت 95 ساعة، عقد منتدى شباب العالم نسخته الرابعة فى مدينة شرم الشيخ، واختتم أعماله، مساء أمس الأول، بمجموعة توصيات مهمة، فى مقدمتها إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدول والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى، المحلية والدولية.

وأضافت الصحيفة أن خلال جلسات الحوار المطولة، تحول المنتدى، كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى منبر، لتبادل الرأى، وإيجاد حالة من الحوار البناء، لتحقيق التنمية المستدامة.. وكما جاء فى التوصيات النهائية، التى أعلنها الرئيس، أصبح المنتدى منصة حوارية مهمة لشباب العالم وشباب مصر.

وأشارت إلى أنه خلال كلماته ومداخلاته فى جلسات الحوار، حرص الرئيس السيسى على توجيه عدة رسائل للشعب المصرى أولا، والعالم بعد ذلك، من خلال الشباب.. حملت كلمات الرئيس ورسائله دعوة للسلام والاستقرار والتنمية لكل الدول التى تخوض صراعات، مؤكدا أن ما حققته مصر من إنجازات يرجع أولا إلى حالة الاستقرار التى تنعم بها.

ووجه الرئيس رسالة سلام إلى العالم، مؤكدا أنه ليس للإنسانية من سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة إلا بإخلاص النيات، لإنهاء الصراعات، والعمل المشترك، فإن حكمة الخالق وسره فى الكون هى الاختلاف دون تمييز.

وأكدت (الأهرام) أن حديث الرئيس جاء من القلب، ولم تنقصه الصراحة، خاصة عندما توجه بكلماته إلى الشعب المصرى.

وتحت عنوان (قرينة الرئيس: تحيا مصر بعزيمة شبابها) نقلت صحيفة (الجمهورية) تدوينة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت خلالها إنها "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم".

وأضافت قرينة الرئيس: "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع".

وتابعت: "ولا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإنني إذ أهنئ منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإنني أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها".

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان (التعامل بحسم مع محاولات الإضرار بالمال العام)، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، التي شدد خلالها على ضرورة التعامل القانوني الحاسم مع كل الجهات ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة أو مع أي مخالفات سيتم اكتشافها في منظومة إجراءات المصروفات والإيرادات.

ووجه الوزير بنشر ثقافة الإجــراءات الوقائية لتجنب الوقوع في المخالفات المالية والإدارية مما يؤدي لترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية ويتسق مع النظم المالية لرفع كفاءة الإنفاق وإحكام الرقابة على الــصــرف.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير التفتيش المالي؛ للتأكد من سلامة الإجـراءات ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات وفاعلية نفقاتها، بما يضمن الحد من عجز الموازنة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

ودوليا، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان ("الصحة العالمية" تعتمد عقارين لعلاج "كورونا"): إن منظمة الصحة العالمية وافقت على عقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لمنع خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت من الفيروس.

وأضافت الصحيفة أن المجلة الطبية البريطانية "بى. إم. جى" نشرت أن عقار التهاب المفاصل الباريسيتينيب المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى كورونا المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة.

وأوصى الخبراء أيضًا بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية «سوتروفيماب» لمرضى كورونا الذين يعانون أعراضًا غير خطيرة والمُعرَّضين لخطر دخول المستشفى، مثل المُسِنّين والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.