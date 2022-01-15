الدفع نقدًا.. السياحة تعلن رسوم العمرة استعدادًا لبدء أولى الرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الرسوم المقررة على الشركات للعمل بموسم العمرة المرتقب، استعدادًا لبدء أولى الرحلات.

يأتي ذلك عقب تلقي قطاع الشركات السياحية، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بشأن الاستعدادات النهائية الخاصة ببدء العمرة للموسم الجديد.

وجاء في نص الخطاب فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة وذلك على النحو التالي:

1- 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونية مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

2- 500 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

3- 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وأوضحت الغرفة، أن تحصيل هذه الرسوم نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب المتواجد في الخطاب.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، رقم 330 بتاريخ 30/12/2021، بتحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1433، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1443 هـ، وذلك وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وتنتهي غرفة شركات السياحة، من اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين يوم الثلاثاء 25 يناير، لمعرفة عدد الشركات التي ستنظم موسم العمرة المقبل.

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