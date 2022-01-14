الأرصاد: أجواء باردة في جميع أنحاء البلاد تستمر أسبوعًا كاملًا

الطقس غدًا السبت.. انخفاض كبير في الحرارة.. وأمطار ببعض المناطق

(مصراوي):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن الأجواء الشتوية الباردة ستعم جميع أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن يسود طقس بارد نهارًا على شمال البلاد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح علي معظم المناطق ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل، وشددت الهيئة على أن هذه الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم.

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