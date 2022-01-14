رياح أوروبية وبرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الخميس المقبل

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، بداية من غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل، حيث كشفت أن هناك رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيًا كلما تقدمت للداخل، حيث تستمر هذه الأجواء إلى الاسبوع المقبل.

وكشفت الهيئة حالة الطقس غدًا السبت 15 يناير إلى الخميس 20 يناير 2022، حيث يسود خلال تلك الفترة طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود نشاط للرياح بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق خلال الأيام المقبلة.

- حالة الطقس السبت 15 يناير:

أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 50-40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأحد 16 يناير:

أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 50-60% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 50-40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30-4-% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاثنين 17 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 18 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 19 يناير والخميس 20 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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