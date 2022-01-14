الصحة تحذر: 5 أعراض أكثر شيوعًا عند الإصابة بمتحور كورونا الجديد

08:40 م الجمعة 14 يناير 2022
الصحة تحذر: 5 أعراض أكثر شيوعًا عند الإصابة بمتحور كورونا الجديد

الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بالمتحور أوميكرون

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك توعوي حول أعراض الإصابة بـمتحور فيروس كورونا أوميكرون.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بالمتحور أوميكرون، كالتالي: "الرشح، الصداع، الشعور بالتعب والإجهاد، العطس، احتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع".

فيما جاءت الأعراض الأقل شيوعا، كالتالي: "الكحة، الرعشة، ارتفاع درجة الحرارة".

أما الأعراض نادرة الحدوث فكانت كالتالي: "فقدان حاسة الشم/ التذوق، ألم في الصدر، ضيق في التنفس".

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متحور كورونا أوميكرون وزارة الصحة أعراض أوميكرون

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