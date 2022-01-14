هل يتحمل المواطن تكلفة مادية في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟.. الصحة تجيب

04:36 م الجمعة 14 يناير 2022
هل يتحمل المواطن تكلفة مادية في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟.. الصحة تجيب

أرشيفية

كتب – أسامة علي:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المواطن لا يتحمل أي تكلفة مادية للحصول على الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وقالت وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، إن الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مشروع مجاني بالكامل لا يتحمل فيه المواطن أي أعباء مادية.

وأضافت وزارة الصحة، أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة المصريين غير القادرين وتوفير إجراءات الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وأقل وقت ممكن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة "قوائم الانتظار"، في عام 2018، لتكون المبادرة خطوة مسابقة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد في 2019، بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 120 مليار جنيه.

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