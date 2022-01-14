الطقس.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

كتب – أسامة علي:

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال شاهين لمصراوي، إن طقس اليوم الجمعة، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء، مؤكدا أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهية الأرصاد، أن هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40%، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية.

ولفت إلى أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مع تجمع للسحب ليصبح الجو غائما على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

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