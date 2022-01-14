الإسكان تعلن آخر موعد لتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات بمختلف أنواعها

12:54 م الجمعة 14 يناير 2022
الإسكان تعلن آخر موعد لتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات بمختلف أنواعها

الدكتور عاصم الجزار

كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، الأحد المقبل، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان له، الجمعة، أنه يتم منح التيسيرات فى الحالات الساري تخصيصها والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، مع تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء هذه الشروط حتى يمكن تنفيذ التيسيرات.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المستحقات المالية الوحدات السكنية المحال التجارية

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