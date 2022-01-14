كشف وأشعة وتحاليل بالمجان.. الصحة قوافل طبية لـ 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

12:26 م الجمعة 14 يناير 2022
كشف وأشعة وتحاليل بالمجان.. الصحة قوافل طبية لـ 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

وزارة الصحة والسكان

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، يومي ١٤ و ١٥ يناير ٢٠٢٢ .

وقالت وزارة الصحة، إن الكشف والعلاج مجانًا، وذلك في محافظات الجيزة - دمياط - الغربية - البحر الأحمر - جنوب سيناء.

وحددت الصحة، التخصصات الطبية التي تضمها القوافل الطبية ، والتي جاءت كالتالي:

نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال

الباطنة - الأنف والأذن

العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية

-خدمات الأشعة والتحاليل

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وزارة الصحة والسكان مبادرة حياة كريمة الجيزة تنظيم الأسرة

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