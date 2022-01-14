كشف وأشعة وتحاليل بالمجان.. الصحة قوافل طبية لـ 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب – أسامة علي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، يومي ١٤ و ١٥ يناير ٢٠٢٢ .
وقالت وزارة الصحة، إن الكشف والعلاج مجانًا، وذلك في محافظات الجيزة - دمياط - الغربية - البحر الأحمر - جنوب سيناء.
وحددت الصحة، التخصصات الطبية التي تضمها القوافل الطبية ، والتي جاءت كالتالي:
نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال
الباطنة - الأنف والأذن
العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية
-خدمات الأشعة والتحاليل
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