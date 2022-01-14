يسري عزام خطيبًا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل - بث مباشر

11:49 ص الجمعة 14 يناير 2022
يسري عزام خطيبًا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل - بث مباشر

محمود الطوخي

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل، بمحافظة القاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ يسري محمود عزام بأداء خطبة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل، ضمن الدفع بالشباب في جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري، ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود الطوخي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو "القيم المجتمعية" وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

الشيخ محمود الطوخي مسجد صلاح الدين صلاة الجمعة خطبة الجمعة الشيخ يسري محمود عزام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

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