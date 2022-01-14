الآن.. غلق جزئي بشارع البحر الأعظم بالجيزة أسفل الدائري لمدة يومين

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى بالاتجاهين وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال (ونش عملاق) لمدة يومين اعتباراً من الجمعة، وحتى صباح غد السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل إتجاه لسير المركبات.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصور بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية.

وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى أعلى شارع البحر الأعظم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكباري بوضع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

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