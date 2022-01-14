صدمة كبيرة.. وزيرة الهجرة تنعي السفير المصري في روما

كتب – أسامة علي:

قدمت السفير نبيلة مكرم وزير الهجرة، العزاء في وفاة السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما.

وقالت مكرم، في تصريحات لها على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، الجمعة:"أنعى زميلي وصديقي العزيز علاء رشدى، سفيرنا في روما".

وتابعت وزير الهجرة: "صدمة كبيرة لفقدان إنسان طيب القلب، دمث الخلق، أمين فى عمله ومحب لوطنه، قلبى مع زوجته الغالية علياء وأبنائه وكل محبيه.. ربنا يرحمك يا علاء"​