محمود الطوخي قارئا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل

11:08 ص الجمعة 14 يناير 2022
محمود الطوخي قارئا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل

محمود الطوخي

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل، بمحافظة القاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ يسري محمود عزام بأداء خطبة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل، ضمن الدفع بالشباب في جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري بالأوقاف

ومن المقرر أن يتلو قرآن خطبة الجمعة، القارئ الشيخ محمود الطوخي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو "القيم المجتمعية" وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

محمود الطوخي صلاة الجمعة مسجد صلاح الدين محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

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