حدث ليلاً| تصريحات السيسي عن مصر الجديدة.. ورد الطبيب المعالج للإبراشي على اتهامه بالإهمال

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها تصريحات الرئيس عن مصر الجديدة، وانفراد مصراوي بتصريحات الطبيب المعالج لوائل الإبراشي ردًا على اتهامه بالإهمال.

السيسي: مصر الجديدة دولة مدنية حديثة تسعى لتحقيق العدالة والكرامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، إن مصر الجديدة، هي دولة مدنية حديثة؛ تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.

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بعد اتهامه بالإهمال.. مصراوي ينفرد بنشر تصريحات الطبيب المعالج لوائل الإبراشي

انفرد "مصراوي"، مساء الخميس، بنشر أولى تصريحات الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال العزل المنزلي، بعد الجدل المثار بشأن البروتوكول العلاجي الذي حصل عليه الإبراشي في بداية مرضه بكورونا.

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خالد منتصر: وائل الإبراشي خضع لتجارب سريرية بعلاج مجهول أثناء علاجه (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي خالد منتصر، مفاجأة جديدة بشأن وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لافتًا إلى أنه تم إجراء تجارب سريرية عليه بعلاج مجهول الهوية أدى إلى وفاته.

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أول تعليق من منشأة القناطر على توجيهات السيسي بإنشاء كوبري بديل المعدية

أعرب محمد عبدالراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل منطقة أشمون بمحافظة المنوفية، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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بوكيمون: طرد شرطيين أمريكيين من العمل بعد أن تركا لصوصاً يفرون من أجل اللعبة

أظهرت وثائق المحكمة أن ضابطي شرطة في لوس أنجليس طُردا من العمل لممارستهما لعبة مطاردة بوكيمون الافتراضية، بدلا من ملاحقة لصوص كانوا يفرون.

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إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

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جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى "حرق إسرائيل".. ما القصة؟

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس أن جماعات ضغط تطلق على نفسها مسمى مجموعات دعم رئيس الوزرء السابق بنيامين نتنياهو، تنشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حرق" إسرائيل من أجل تغيير الحكومة وإعادة نتنياهو للحكم.

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ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 كانون الثاني/يناير الحالي على خلاف التوقعات.

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المستشار الألماني يدعو لمزيد من الحوار لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا

لم يمنع عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا هذا الأسبوع، المستشار الألماني أولاف شولتس من الدعوة اليوم الخميس لمزيد من الحوار في مواجهة تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

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سوريا: تفجيرات بأحزمة ناسفة في ريف حلب

شهدت مناطق ريف حلب بسوريا ثلاثة تفجيرات اليوم الخميس اثنان منهما بأحزمة ناسفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

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