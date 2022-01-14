قطع مياه الشرب 12 ساعة اليوم عن عدة مناطق في القاهرة

04:30 ص الجمعة 14 يناير 2022
قطع مياه الشرب 12 ساعة اليوم عن عدة مناطق في القاهرة

قطع مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطعَ مياه الشرب عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة، غدًا السبت؛ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن ذلك يأتي نظرًا لأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بامتداد ترعة الجندي بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (فندق الماسة- امتداد رمسيس 37- المهمات- المنطقة المركزية العسكرية- الكلية الفنية العسكرية- جامعة الأزهر- نادي السكة- نادي مدينة نصر- مدينة التوفيق- الاستاد- أرض المعارض مدينة نصر)؛ اعتبارًا من 15 يناير الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءَ نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع مياه الشرب مياه الشرب شركة مياه الشرب

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