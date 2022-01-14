خلفًا لـ"أحمد جمال".. كريم أبو حسين يقدم برنامج "في الجول" على الحدث

02:30 ص الجمعة 14 يناير 2022
خلفًا لـ"أحمد جمال".. كريم أبو حسين يقدم برنامج "في الجول" على الحدث

كريم أبو حسين يقدم برنامج في الجول على الحدث

كتب- مينا غالي:

يقدم الإعلامي كريم أبو حسين، برنامج في الجول، على قناة الحدث اليوم بعد اتفاقه مع القناة على تقديم البرنامج يومين في الأسبوع لمدة ساعتين يومي الاثنين والثلاثاء.

ويناقش أبو حسين في برنامجه أبرز القضايا الموجودة على الساحة الرياضية، من خلال برنامج، الذي تعرضه قناة الحدث الفضائية.

وفجر البرنامج العديد من الكواليس الرياضية، خلال الفترة الماضية، وانفرد بالعديد من الأخبار خصوصا فيما يخص انتخابات نادي الزمالك ومنتخب مصر.

ويعتمد برنامج في الجول على مناقشة كافة الأحداث الرياضية في مصر وخصوصًا أزمات ومشكلات الأندية الجماهيرية.​

كريم أبو حسين برنامج في الجول أحمد جمال الساحة الرياضية

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