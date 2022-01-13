وفاة القمص سلوانس ذكري كاهن كنيسة العذراء بالدقي.. والبابا تواضروي ينعاه

كتب- مينا غالي:

توفى اليوم الخميس الأب القمص سلوانس ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقي، عن عمر قارب 76 سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية ما يقرب من 23 سنة.

ولد القمص سلوانس يوم 10 يونيو 1946، وسيم كاهنًا يوم 2 يونيو 1999 ونال رتبة القمصية عام 2015. وتميزت خدمته بالنشاط والجدية والأمانة.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد (مقر المطرانية).

واشتهر القمص سلوانس برعايته للأسر الجامعية للأقباط من طلاب جامعة القاهرة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سلولنس ذكري ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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