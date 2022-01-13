اعوجاج ومشكلات في التنفس.. أستاذ بطب الأزهر يجري جراحة نادرة لطفلة يمينة

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور هاني عبدالجواد أستاذ جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بالقاهرة، جراحة ناجحة لطفلة من اليمن كان لديها اعوجاج في العمود الفقري.

وقال عبدالجواد في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "ماريا من اليمن، كانت مستحيلة بكل المقاييس، وبقالي أسبوع نايم قايم أشوف صورها وتقول يارب، وظائف التنفس مع الاعوجاج البشع دا كانت 37%؜، ودا مستحيل مستحيل يعني على وجه الأرض".

وتابع: "ربنا أكرمنا في العملية بتاعتها واتصورنا دلوقتي وإحنا بنتمشى بعد 6 ساعات من هذه الجراحة الرهيبة، وماريا أصبحت إنسانة أخرى".

وأوضح: "والدها قالي يا دكتور أنا عارف الصعوبة و الخطورة، و فقط اعمل ما تستطيع لإنقاذها"، متابعًا: "الصبح و هو بيمضي على إقرار الخطورة القصوى و كلام رهيب عمال يبوس فيا و يحضني و يقولي انت أستثنائي وماريا هتطلع كويسة".

واختتم الدكتور هاني عبدالجواد: "كل الشكر لطاقم العمليات كاملًا وشكر خاص للدكتور طارق السعيد أستاذ التخدير".