أكاديمية روما تكرم السوبرانو إيمان مصطفى لمشاركتها في لجنة استماع أصوات بإيطاليا

(مصراوي):

شاركت السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفي المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، والشهيرة بعايدة المصرية؛ فى لجنة استماع واختيار أصوات بالعاصمة الإيطالية روما مع المايسترو ديفيد دلسنتي والتينور دلفو باوني لاختيار مجموعة من مغنيي الأوبرا للمشاركة في عروض وحفلات فرقة أوبرا القاهرة خلال الموسم الفني الحالي، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 57 فنان من جميع دول العالم منها إسبانيا، ألمانيا، روسيا، رومانيا، إيطاليا، كوريا واليابان وغيرهم.

كما قامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما بتكريم الدكتورة إيمان مصطفى لمسيرتها الفنية المشرقة، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بمناسبة العام الجديد، وبدأ بفيلم تسجيلي قصير عن أبرز محطاتها الفنية وأقيم بمشاركة التينور الإيطالي دلفو باوني والتينور المصري عمرو مدحت وبمصاحبة عازف البيانو والمايسترو الإيطالي ديفيد دلسنتي.

وتضمن مجموعة متنوعة من أغاني أعياد الميلاد ومختارات من أشهر الأوبرات العالمية بالإضافة إلى الأغاني النابوليتانية والتي حازت على إعجاب الحضور وكان منهم عدد من كبار رجال الدولة وسفراء الدول بروما والجمهور الإيطالي ومجموعة من الجاليات العربية والأجنبية.