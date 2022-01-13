أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في 72 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لانخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس بارد نهارًا على شمال البلاد.

وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلًا، ليكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر شديد البرودة.

وأوضحت الهيئة أنه تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الشرقية والغريبه وشمال الدلتا.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/1/13/2158168/

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