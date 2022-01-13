أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في 72 ساعة مقبلة

11:01 م الخميس 13 يناير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لانخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس بارد نهارًا على شمال البلاد.

وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلًا، ليكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر شديد البرودة.

وأوضحت الهيئة أنه تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الشرقية والغريبه وشمال الدلتا.

اقرأ أيضًا..

- حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار ورياح وشبورة.. وحالة الجو في أسبوع

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/1/13/2158168/

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس غدا الجمعة |أمطار ورياح وشبورة.. وحالة الجو في أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا