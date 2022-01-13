نداء عاجل من الصحة للمواطنين بالتوقف عن فعل هذه العادات لمواجهة كورونا

10:57 م الخميس 13 يناير 2022
نداء عاجل من الصحة للمواطنين بالتوقف عن فعل هذه العادات لمواجهة كورونا

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التوقف عن فعل عدد من العادات في مواجهة فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يوضح هذه هذه العادات على النحو التالي:

- استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة.
- أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.
- التدخين بكل أنواعه.

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