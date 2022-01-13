لمحاربة الباعة الجائلين.. تشغيل عربات البوفية بالقطارات الروسية (صور)

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، صورًا من داخل بوفيه قطار 164 القاهرة/أسوان اليوم الخميس، أظهرت منتجات الشركة الوطنية لخدمات عربات النوم والخدمة الفندقية والسياحية، بعد أن قررت هيئة السكة الحديد، إضافة عربة بوفيه بكل قطار من القطارات الروسية.

وقالت السكة الحديد، في بيان لها، إن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات، بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأضافت السكة الحديد، أنه لتقديم خدمة جيدة لركاب القطارات بالوجهين القبلى والبحري، تعاقدت الهيئة على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة في الـ1300 عربة روسي مختلفة الأنواع مع التحالف الروسي المجري ترانس ماش هولدنج، ومن ضمن هذه الصفقة 45 عربة بوفيه توفر الهيئة من خلالها تلبية احتياجات الركاب خلال الرحلة.