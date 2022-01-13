السيسي يتأثر بحديث الشابة سالي في ختام منتدى شباب العالم

(مصراوي):

وصل، مساء اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرينته انتصار السيسي، لبدء فعاليات ختام منتدى شباب العالم 2022، وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا خلال حفل الختام، وبدى السيسي متأثرًا بحديث الفتاة سالي التي أبلغته بخوفها خلال الجلسة التي عقدها مع الصحفيين الأجانب على هامش المنتدى مساء اليوم.