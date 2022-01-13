السيسي يتأثر بحديث الشابة سالي في ختام منتدى شباب العالم

09:07 م الخميس 13 يناير 2022
السيسي يتأثر بحديث الشابة سالي في ختام منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

(مصراوي):

وصل، مساء اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرينته انتصار السيسي، لبدء فعاليات ختام منتدى شباب العالم 2022، وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

وشهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا خلال حفل الختام، وبدى السيسي متأثرًا بحديث الفتاة سالي التي أبلغته بخوفها خلال الجلسة التي عقدها مع الصحفيين الأجانب على هامش المنتدى مساء اليوم.

منتدى شباب العالم الرئيس السيسي سالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. انطلاق حفل ختام فعاليات منتدى شباب العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا