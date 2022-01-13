توجيه عاجل من الجيزة للمواطنين بشأن مياه الشرب عن هذه المناطق



كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت- مونتن فيو) اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب الانقطاع، إلى قيام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مللم بميدان جهينة محور 26 يوليو.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت شركة مياه الشرب، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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