"مغلطتش ومش هسيب حقي".. أول تعليق من الطبيب المعالج لوائل الإبراشي

كتب- محمد عمارة وأحمد جمعة:

قال الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

خلال العزل المنزلي، إنه "لم يخطئ في علاجه، وقدم له أفضل رعاية طبية له".

وأضاف عباس في أول تصريح له، عقب اتهامه بالإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة الإبراشي: "أقدم التعازي لأسرة الإعلامي الكبير الراحل، وسمعت عن اتهامات لي، وبالتالي تقدمت بطلب تحقيق رسمي في النقابة مع الدكتور خالد منتصر الذي خرج على كل وسائل الإعلام يتهمني بالقتل في أمر لم يحدث فيه خطأ طبي على الإطلاق ويردد أكاذيب".

وتابع: "لم أخطئ وأنا من طلبت التحقيق لإثبات ذلك ومعي كل المستندات التي تثبت صحة كلامي".

وأوضح عباس أن الإبراشي "لم يحصل على أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة"، مضيفًا: "هذه الأدوية مسجلة من فترة وليست جديدة".

وشدد على مقاضاة من اتهموه بالإهمال في علاج الإبراشي.

وقال: "بعد انتهاء التحقيق في النقابة، سأقاضي من اتهمي لإظهار الحقيقة، فقد قدمت أحسن رعاية طبية للإبراشي، وأعذر زوجته ربنا يصبرها لأنها مش دكتورة وحد فهمها غلط ومش هسيب حقي".

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

وقال "سالم" في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الطبيب تقدم بشكوى مكتوبة يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء حقيقة القضية برمتها، موضحًا أنه قدّم مستندات وأوراق خاصة بفترة علاج الإبراشي.

وأوضح سالم أن الطبيب اتهم في الشكوى أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بالتشهير به والإساءة إليه، كما قدم شكوى ضد الدكتور خالد منتصر متهمًا إياه بالتشهير به.

وأوضح أمين نقابة الأطباء أنه من المقرر بدء أولى جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل بمقر نقابة الأطباء بالقاهرة، في حضور مستشار قضائي.