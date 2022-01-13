لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحصل على شهادة اعتماد الآيزو 9001

07:34 م الخميس 13 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حصول اللجنة على شهادة الآيزو 9001 : 2015.

وأشار عبدالمجيد، اليوم الخميس، إلى أن هذا الاعتماد يأتي في نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها لجنة التجديد في الخدمات التي تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبي والإرشادي والتوعوي للجنة وفقًا للمعايير الدولية المعنية في هذا الخصوص.

وأشاد عبدالمجيد، بالجهود المبذولة من فريق الجودة باللجنة كما تقدم بالشكر إلى وزير الزراعة على الدعم الكامل للجنة المبيدات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030.

‏ومن ناحيته أشاد المراجع الدولي اللواء عز الدين حمزاوي، بالإمكانيات المتاحة في اللجنة المبيدات وخاصة فريق الاعتماد.

محمد عبدالمجيد شهادة اعتماد الآيزو 9001 مبيدات الآفات الزراعية

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