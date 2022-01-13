تحرك جديد من القوى العاملة بشأن مشكلات ومستحقات المصريين بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان اليوم، أشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، إلى أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة،.

وأكد مكتب التمثيل العمالي خلال الاجتماع الرسمي، ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافي والأنشطة.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة، إنه تم استعراض مشكلات العمالة المصرية من بلاغات الهروب الكيدية، والتأشيرات الوهمية ونقل العمالة على مهن فردية وغيرها، والتأكيد على الاقتراح بضرورة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين لإيجاد قاعدة بيانات للعمالة المصرية التي يتم استخدامها وتنظيم تبادل الأيدي العاملة لا سيما في وجود الرقمنة في البلدين على غرار الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أهمية عقد لقاءات مباشرة بين مكتب العمل والجوازات وإدارة الوافدين وإيجاد آلية موحدة بين الجهات المعنية للخروج النهائي للعمالة المصرية المنتهية إقامتهم، وغيرها من المشكلات، ووعد الجانب السعودي بعقد لقاءات مباشرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة المصرية .