موقع غرق المعدية.. أول تحرك من النقل لإنشاء محور على النيل في منشأة القناطر

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، التي شهدت يوم الاثنين الماضي، غرق سيارة في نهر النيل فرع رشيد، تشكيل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية، لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء 65 محورًا على النيل من رشيد حتى أسوان.

وأضافت الوزارة، أنه جاري العمل في 16 محورًا منها بمختلف محافظات الجمهورية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية، ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

يأتي هذا بالإضافة إلى محور أبو غالب الجاري تنفيذه حاليًا في موقع حادث معدية قرية الدمشلي الذي وقع في أغسطس 2020 ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيرية وحتى كوبري الخطاطبة على الطريق الدائري الإقليمي بطول 42 كم إلى 4 محاور على النيل بفاصل حوالي من 10 إلى 12 كيلو متر بين كل محور.