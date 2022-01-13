الرئيس السيسي: زيادة الرقعة الزراعية بـ3 ملايين فدان قريبًا
كتب- يوسف عفيفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستشهد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إدخال حوالي 3 ملايين فدان في الزراعة، لافتًا إلى أن تكلفة المليون فدان تبلغ 200 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ: "ذلك يهدف إلى توليد فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن مصر لديها ما يقرب من 200 ألف صوبة يعمل فيها 300 ألف شخص.
وأضاف: "كل ما يشمل التصنيع الزراعي فهو قيمة مضافة ويفتح مجالات أخرى في العمل".
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