حدث في 8 ساعات| الطقس غدا الجمعة وأمطار بالقاهرة وتفاصيل كشف أثري جديد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى شباب العالم، ومساعدات طبية مصرية لتنزانيا

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة.

- السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى شباب العالم

المتحدث العسكري: مصر ترسل مساعدات طبية لتنزانيا الاتحادية -صور وفيديو

أقلعت طائراتا نقل عسكريتين وعلى متنهما أطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا.

- المتحدث العسكري: مصر ترسل مساعدات طبية لـ "تنزانيا الاتحادية" - صور وفيديو

أمطار على القاهرة مساء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 48 ساعة المقبلة، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- أمطار على القاهرة مساء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

أدار حوارًا مع الطلبة.. تفاصيل زيارة الفريق أسامة عسكر للكلية الحربية - صور

أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة للكلية الحربية التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية.

- أدار حوارا مع الطلبة.. تفاصيل زيارة الفريق أسامة عسكر للكلية الحربية - صور

"الأطباء": الطبيب المعالج للإبراشي اتهم خالد منتصر بالتشهير

كشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

- "الأطباء": الطبيب المعالج للإبراشي اتهم خالد منتصر بالتشهير

تمثالان على هيئة أبوالهول.. تفاصيل كشف أثري جديد بالبر الغربي في الأقصر

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، خلال الموسم الأثري الحالي أثناء الأعمال الجارية بمشروع ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم "معبد ملايين السنين" بالبر الغربي بالأقصر، في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبوالهول والإلهة سخمت، بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران و أعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.

- تمثالان على هيئة أبوالهول.. تفاصيل كشف أثري جديد بالبر الغربي في الأقصر