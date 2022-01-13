ندي فرصة لنفسنا.. السيسي: لا يتصور أحد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن لأحد أن يتصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة والفهم الصحيح لكل شيء.

وأضاف السيسي، خلال لقاء عدد من الإعلاميين، على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: أوعى حد يتصور إن الموضوع من وجهة نظره هو الأصح والأفضل -ومن حقه ده بالمناسبة- لكن يوجد فرق بين الاعتقاد بأنه الأفضل ومحاولة فرض ذلك الاعتقاد على الآخرين بأنه المسار والمنهج الذي لا حياد عنه.

أوضح الرئيس: يبقى الشخص ده عنده تصور إن أي حد مبيمشيش على منهجه متخلف، بقولكم إن التعدد والتنوع والاختلاف من منظور ديني وثقافي وفكري وسياسي مهم، متقدرش تقول إن المنهج الواحد هو المطلق والأصح.

وتابع: لما الناس فكرت بالطريقة دي وبدأت تكون مساراتها السياسية وأجهزتها تشتغل بالطريقة دي، شوفنا الواقع في بلادنا وصل لإيه وبقى عامل إزاي.

وواصل: 10 سنوات فترة قليلة للحكم على تجربة التغيير وده مش معناه أن نكرث للفساد والديكتاتورية والتنجاوز، لكن بنقول لما التدرج الطبيعي لمسار الدول مخدش وقته كانت النتيجة زي ما بنشوفها.

واختتم الرئيس: محدش يعتقد انه عنده الحقيقة المطلقة والمسار السياسي أو اللون السياسي المطلق والآخرين ييجوا عليه، ندي فرصة لنفسنا نتحدث ونتكلم في حاجات كتير.​