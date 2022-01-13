"الأطباء": الطبيب المعالج للإبراشي اتهم خالد منتصر بالتشهير

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

وقال "سالم" في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الطبيب تقدم بشكوى مكتوبة يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء حقيقة القضية برمتها، موضحًا أنه قدّم مستندات وأوراق خاصة بفترة علاج الإبراشي.

وأوضح سالم أن الطبيب اتهم في الشكوى أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بالتشهير به والإساءة إليه، كما قدم شكوى ضد الدكتور خالد منتصر متهمًا إياه بالتشهير به.

وأوضح أمين نقابة الأطباء أنه من المقرر بدء أولى جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل بمقر نقابة الأطباء بالقاهرة، في حضور مستشار قضائي.

وأشار إلى أن "الطبيب ذكر أن الأدوية التي وجه بصرفها للإبراشي معتمدة ومسجلة، وكذلك لم يكن يشرف على علاج الحالة منفردًا، وكان معاه أطباء أخرين".

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بطلب فتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب والمفكر خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".