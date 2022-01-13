"جرعة غامضة".. ماذا قال أطباء الصدر عن "روشتة" وائل الإبراشي؟

القاهرة – مصراوي:

علق أطباء صدر ومناعة، على "الروشتة" التي نشرها الدكتور خالد مُنتصر، والذي قال إن طبيبًا كتبها للإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال الأيام الأولى لإصابته بكورونا أواخر ديسمبر 2020، وخضوعه حينها للعزل المنزلي.

وأثارت ورقة علاجية غير ممهورة باسم طبيب، أرفقها "منتصر" في تدوينة على حسابه عبر فيسبوك، الجدل بشأن طبيعة الأدوية المدرجة فيها خاصة كتابته في مقدمتها "جرعة كورونا" كأحد أدوية البروتوكول.

وقال الدكتور يسري عقل، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني، لمصراوي، إن صحة البروتوكول من عدمه يعتمد على موعد تطبيقه، سواء الأسبوع الأول من الإصابة أم الأسبوع الثاني، وكذلك نسب التحاليل التي أجراها الإبراشي.

لكن عقل أبدى تعجبه من ذكر "جرعة كورونا" في الروشتةـ، قائلًا إنها "غير مفهومة وغامضة".

وأوضح أن الروشتة تضمنت 3 أدوية كمضادات حيوية، "وهي كثيرة"، لكن هذات يرتبط بمدى معاناته من التهابات بيكترية شديدة في هذا الوقت، أم لا وهذا يعتمد على قيمة تحليل (CRP) وتحاليل أخرى تُجرى، لمعرفة كون ارتفاعات عوامل الالتهابات سببها بكيتريا أم كورونا ذاتها.

ولفت عقل إلى أن الروشتة تضمنت علاجا ككورتيزون، ولا يُحبذ في الأسبوع الأول إعطائه للمريض إلا إذا حدثت إصابة في الرئة أدت لانخفاض الأكسجين والتي غالبا ما تحدث بداية من اليوم الثامن من الإصابة.

وتابع: "إن كانت هذه الورقة في الأسبوع الأول فهذه الأدوية كثيرة على المريض، وفي الخارج يكون لدينا أدوية محدودة مع فيتامينات بدون كورتيزرون ومضادات للفيروسات "، لافتا إلى أن البروتوكول يختلف من طبيب لآخر ولكن يجب اتباع القواعد الطبية العالمية والآراء والدراسات، والأهم في كورونا التعامل المبكر مع الأعراض.

وأضاف: "مش كل عيان بياخد نفس العلاج، ولكن بنفصله ما يشبه بدلة على مقاسه".

ولفتت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، في تصريحات لمصراوي، إلى أن "جزء من هذا العلاج غير مذكور اسمه تحت مسمى أقراص كورونا، كما أن الكورتيزون يستخدم في بعض الحالات في العزل المنزلي وليس جميعها".

وأضافت أن "هذه الروشتة غير موقعة ولا تتبع بروتوكول العلاج المتعارف عليه من وزارة الصحة أو الجهات العلمية العالمية".

وأشارت شرف الدين أن ما يحدد قرار العزل منزلي أو عزل بالمستشفى هو الأعراض الإكلينيكية للمريض مع التحاليل اللازمة والأشعة المقطعية.

لكن الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، قال في تصريح مقتضب لمصراوي، إن "أول صنف في الورقة غير مفهوم، ولكن باقي العلاج مظبوط".

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بطلب فتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب والمفكر خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".