أدار حوارا مع الطلبة.. تفاصيل زيارة الفريق أسامة عسكر للكلية الحربية - صور

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كتب- محمد سامي:

أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة للكلية الحربية التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الأركان العملية التعليمية للطلبة المستجدين لمتابعة عدد من الأنشطة التدريبية التي تُنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها.

وأدار الفريق أسامة عسكر، حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية سرعة اتخاذ القرار.

كما أوصى الفريق أسامة عسكر الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التي سيكلفون بها في المستقبل.​